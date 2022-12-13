الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تشارك في منتدى حاضنات جامعة حلوان تشبيك

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ملتقى الحاضنات بجامعة حلوان، تحت عنوان "تشبيك".

وجاء المنتدى، للإعلان عن إطلاق أول حاضنة متخصصة في صناعة الأثاث، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي.

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وأكد ممثلو التنسيقية، خلال كلماتهم، على اهتمام التنسيقية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية ريادة الأعمال في النهوض بالاقتصاد المصري، وأن التنسيقية تسعى باستمرار لتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

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جاء ذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فواد، نائب رئيس الجامعة، والمهندس أحمد أسامة، معاون وزير الصناعة والتجارة.

تضمن وفد التنسيقية، كلا من مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، ومحمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وجهاد محمود ونيفين إسكندر وسامي الزيات وأحمد صبري، أعضاء التنسيقية.

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يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي تشارك فيها التنسيقية، لتوفير كافة السبل لدعم المشروعات الاقتصادية والقضايا المحورية، خلال الفترة الراهنة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحاضنات المنتدي التنسيقية الاقتصاد المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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