خلاف على الهواء.. سعاد صالح: الزواج العرفى زنا.. و«كريمة» يُهدد بالانسحاب (فيديو)

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إن الزواج العرفي حرام وزنا، مشيرة إلى أنه يتم في السر كحيلة لأخذ المعاش أو للزواج من أخرى دون علم الزوجة الأولى.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على شاشة "ETC"، إلى أن الشيخ علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، قال في موضوع الزواج العرفي، ضمن كتاب "قضايا فقهية معاصرة"، إن هذا الزواج وإن كان شرعًا صحيح إلا أنه يؤدي إلى الحرام، مردفة: "الحرام هو ضياع حقوق المرأة ونسب الأطفال وحقوقهم، وعندنا قاعدة فقهية تقول طريق الحرام حرام مثله".

وأوضحت أن الزواج الشرعي يحفظ للمرأة والأبناء الحقوق، أما الزواج العرفي فلا تترتب عليه حقوق للزوجة ولا للأولاد.

أحمد كريمة يهدد بالانسجاب

من جانبه، رأى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزواج العرفي حلال إذا استوفى الشروط، باعتباره زواجًا باطلًا يكون اتهامًا في أعراض المسلمين، وهدد كريمة بالانسحاب من الحلقة، بسبب اختلاف الدكتورة سعاد صالح معه، ولطلبها المداخلة، قائلًا: "ابقوا هاتوها لوحدها، أنا مش هأضيع الإسلام يا دكتورة سعاد، لو مش طايقين ضيف تاني مكنتيش جبتيني".