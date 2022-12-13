الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خلاف على الهواء.. سعاد صالح: الزواج العرفى زنا.. و«كريمة» يُهدد بالانسحاب (فيديو)

سعاد صالح
سعاد صالح

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إن الزواج العرفي حرام وزنا، مشيرة إلى أنه يتم في السر كحيلة لأخذ المعاش أو للزواج من أخرى دون علم الزوجة الأولى.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على شاشة "ETC"، إلى أن الشيخ علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، قال في موضوع الزواج العرفي، ضمن كتاب "قضايا فقهية معاصرة"، إن هذا الزواج وإن كان شرعًا صحيح إلا أنه يؤدي إلى الحرام، مردفة: "الحرام هو ضياع حقوق المرأة ونسب الأطفال وحقوقهم، وعندنا قاعدة فقهية تقول طريق الحرام حرام مثله".

وأوضحت أن الزواج الشرعي يحفظ للمرأة والأبناء الحقوق، أما الزواج العرفي فلا تترتب عليه حقوق للزوجة ولا للأولاد.

أحمد كريمة يهدد بالانسجاب 

من جانبه، رأى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزواج العرفي حلال إذا استوفى الشروط، باعتباره زواجًا باطلًا يكون اتهامًا في أعراض المسلمين، وهدد كريمة بالانسحاب من الحلقة، بسبب اختلاف الدكتورة سعاد صالح معه، ولطلبها المداخلة، قائلًا: "ابقوا هاتوها لوحدها، أنا مش هأضيع الإسلام يا دكتورة سعاد، لو مش طايقين ضيف تاني مكنتيش جبتيني".

أحمد كريمة: «الزواج العرفى حلال والستات بتلجأ له عشان تاخد المعاش»

 

سعاد صالح: «الرسول لو كان عايش لأوقف الطلاق الشفهي»

 

أحمد كريمة ينفعل على سعاد صالح: «كلامك مرفوض وأنتِ مش حرة»

سعاد صالح الزواج العرفي أحمد كريمة حكم الزواج العرفي الزواج السري

مواد متعلقة

أحمد كريمة: «الزواج العرفى حلال والستات بتلجأ له عشان تاخد المعاش»

أحمد كريمة ينفعل على سعاد صالح: «كلامك مرفوض وأنتِ مش حرة»

سعاد صالح: «الرسول لو كان عايش لأوقف الطلاق الشفهى»

«السوق فى حالة انفلات».. المواد الغذائية تكشف سبب كتابة الأسعار على السلع

رد محامى هدير عاطف على استلامها تحويلات بنكية من الضحايا

حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج في امتحانات النقل الإعدادي والثانوي

المستلزمات الطبية: «إللي مش هيطبق الفاتورة الإلكترونية هنبلغ عنه»

«مش هتخش الجنة سفلقة».. خالد الجندى يوضح أثقل صلاتين على المنافقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل برنامج زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

محافظ الوادى الجديد يتابع خطة رفع كفاءة قرية مهندس الفقراء بباريس

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعي لـ30 عروسًا (صور)

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

«مفيش إسعاف».. استياء فى شوارع مطروح بعد وفاة لاعب خلال مباراة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة