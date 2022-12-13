أحمد كريمة: «الزواج العرفى حلال والستات بتلجأ له عشان تاخد المعاش»

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الزواج العرفي منه صحيح ومنه باطل، مشيرا إلى أنه يقصد الزواج غير المحرر في وثائق الدولة، وشبهه بالبيع العرفي، بعقود عرفية خارج الشهر العقاري.

وقال كريمة خلال لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" تقديم الإعلامية إنجي أنور على شاشة ETC: "مازال في مصر في الواحات ومطروح وسيناء من لم يستخرجون بطاقات رقم قومي، ويتزوجون خارج محررات وزارة العدل، ولو قلت إن الزواج العرفي حرام تبقى مصيبة".

أحمد كريمة يطالب الدولة بعدم إلغاء المعاش في حال زواج البنت

وأردف: "الزواج إذا استوفى الشروط وأركان الزواج من الولي وتحديد الصداق والإشهاد والعلانية، من يجرؤ يقول باطل؟ لو قلنا باطل يعني تحريم الزواج أيام الرسول والصحابة وحتى القرن الماضي، وهو اتهام للمجتمع المسلم، واتهام لعرب الواحات بالزنا، وتبقى لا قدر الله مصيبة".

ولفت إلى أن بعض السيدات تتزوج عرفيًا لتحصل على المعاش، وأنه إذا أرادت الدولة الحد من الزواج العرفي، ناشدوا وزارة العدل والوزارات المعنية تلغي هذا الشرط حتى لا يلجأ الناس للطريق المعوج.