الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة العبور يحذر المسئولين المتقاعسين من الأداء السىء

الغيطي
الغيطي

تفقد  المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال الصيانة لأرصفة الشوارع والمشايات بين العمارات، والمسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، للمحافظة على مشروعات الإسكان، واستمرارية الصيانة والمتابعة بعد الانتهاء منها وتسليم الوحدات الخاصة بتلك المشروعات لملاكها.

وأضاف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في تصريحات، أنه تم المرور اليوم بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" داخل المشروع لتفقد الأوضاع العامة ومستوى النظافة داخل الكمبوند والاستماع إلى شكاوى ومقترحات السكان.
 

وشدد رئيس الجهاز علي محاسبة المسئولين المتقاعسين، في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، أو خروج أعمال النظافة، ورفع الكفاءة أو الصيانة بمواصفات دون المستوى الموضوعة له.

أعمال التطوير الجارية المهندس عبد الرؤوف الغيطي مدينة العبور مشروعات الإسكان مشروع الإسكان المتوسط

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وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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