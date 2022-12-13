رئيس جهاز مدينة العبور يحذر المسئولين المتقاعسين من الأداء السىء

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال الصيانة لأرصفة الشوارع والمشايات بين العمارات، والمسطحات الخضراء بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، للمحافظة على مشروعات الإسكان، واستمرارية الصيانة والمتابعة بعد الانتهاء منها وتسليم الوحدات الخاصة بتلك المشروعات لملاكها.

وأضاف، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في تصريحات، أنه تم المرور اليوم بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" داخل المشروع لتفقد الأوضاع العامة ومستوى النظافة داخل الكمبوند والاستماع إلى شكاوى ومقترحات السكان.



وشدد رئيس الجهاز علي محاسبة المسئولين المتقاعسين، في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، أو خروج أعمال النظافة، ورفع الكفاءة أو الصيانة بمواصفات دون المستوى الموضوعة له.