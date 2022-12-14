الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع جماعى.. سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022، الأكثر بحثا على مواقع البحث في الساعات الماضية، إذ تراجع سعر الدولار أمس الثلاثاء أمام اليورو بأكثر من 1% و2% مقابل الين، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.18% - إلى 1.0659 دولار من آخر إغلاق عند 1.0535 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين في نفس الوقت بنسبة 2.01% إلى 134.89 ين من 137.66 ين منذ الإغلاق السابق. 

وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من ست عملات للشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 1.34% إلى 103.72 نقطة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022 

سعر الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار اليوم في  البنك المركزي المصري إلى 24.59 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي المتحد نحو 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في بنك بلوم إلى 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الأربعاء 14-12-2022

وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل سعر الدولار نحو 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 24.61 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

وقدم  مصرف أبوظبي الاسلامي أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه بنحو 24.65 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في البنوك

ووصل سعر صرف الدولار في بنوك HSBC، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد،  أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

وفي بنوك مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع في بنوك. 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك الكويت الوطني 24.63 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.87 للشراء، 25.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 30.10 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم  الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم  الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.39 جنيه للشراء، و 80.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.30 جنيه للشراء، و 6.76 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

الدولار العملات الاجنبية الأربعاء 14-12-2022 اليورو البنك الأهلي المصري ر العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 13-12-2022

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-12-2022

لزوال الهم وصلاح الحال.. دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 14-12-2022

تقرير فرنسى: مصر تبذل جهودا لتحسين أدائها فى إعادة تدوير مياه الصرف

«ذا ناشونال»: مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

«ذا إكسبريس» تصف ميجان ماركل والأمير هارى بأنهما أكثر شخصين جاحدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة