ارتفاع جماعى.. سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022، الأكثر بحثا على مواقع البحث في الساعات الماضية، إذ تراجع سعر الدولار أمس الثلاثاء أمام اليورو بأكثر من 1% و2% مقابل الين، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار بنسبة 1.18% - إلى 1.0659 دولار من آخر إغلاق عند 1.0535 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين في نفس الوقت بنسبة 2.01% إلى 134.89 ين من 137.66 ين منذ الإغلاق السابق.

وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من ست عملات للشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 1.34% إلى 103.72 نقطة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022

سعر الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري إلى 24.59 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي المتحد نحو 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في بنك بلوم إلى 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الأربعاء 14-12-2022

وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل سعر الدولار نحو 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 24.61 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

وقدم مصرف أبوظبي الاسلامي أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه بنحو 24.65 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في البنوك

ووصل سعر صرف الدولار في بنوك HSBC، الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي 24.58 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

وفي بنوك مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، سجل سعر الدولار 24.57 جنيه للشراء و24.67 جنيه للبيع في بنوك.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 24.63 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 14-12-2022

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 25.87 للشراء، 25.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 30.10 جنيه للشراء، 30.29 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.53 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.39 جنيه للشراء، و 80.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 14-12-2022

سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.30 جنيه للشراء، و 6.76 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.