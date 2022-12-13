الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تنشر جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي (صور)

رضا حجازي
رضا حجازي

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسى “2022 - 2023” .

«الدستور» حصل على نسخة من جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي..

وفي سياق متصل، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الوزارة أعادت الامور الي نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الاعوام السابقة، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

received_1273954886505284

وأوضح “زلطة” أنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الامتحانات سواء في صفوف النقل أو الشهادات، مشيرًا إلي أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يهدف لأن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن اجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضي، حيث من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

received_688262802884463

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

2022 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الاعوام السابقة الأدائية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الدبلومات الفنية الدبلومات الفني الخامس الابتدائي الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

ثورة مستقبلية في إنتاج الطاقة.. أمريكيون يعلنون عن اختراق كبير لمجال الاندماج النووي

«المالية»: توفير موارد إضافية من النقد الأجنبى لتمويل خطة التنمية

بهجة اللقاء.. مواطنو أسوان يعربون عن سعادتهم بعد حل المحافظ لمشاكلهم

«التعليم» تنشر جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي (صور)

محافظ مطروح: أزمة نقص مياه الشرب انتهت بفضل محطات التحلية

خبير سياحى: جذب 30 مليون سائح سنويًا يقضى على أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة