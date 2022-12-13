«التعليم» تنشر جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي (صور)

اعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسى “2022 - 2023” .

«الدستور» حصل على نسخة من جداول المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي..

وفي سياق متصل، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الوزارة أعادت الامور الي نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا في الاعوام السابقة، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح “زلطة” أنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الامتحانات سواء في صفوف النقل أو الشهادات، مشيرًا إلي أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يهدف لأن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن اجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضي، حيث من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.