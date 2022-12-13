تفاصيل جلسة فيريرا مع مصطفى شلبى قبل لقاء البنك الأهلى

مران الزمالك..

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا خاصا لكل من سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ونبيل عماد "دونجا" وعمر جابر رباعي الأبيض.

وخاض الرباعي البرنامج التدريبي قبل انطلاق مران، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الأحد الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى شلبي جناح الفريق قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة للاطمئنان عليه.

وتحدث "فيريرا" مع مصطفى شلبي موجهًا له الإشادة على ظهوره بشكل طيب خلال مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في الدوري وتسجيله لهدف الفوز.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لإجهاد عضلي؛ مما تسبب في عدم استكماله للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز.