الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص عمل وعقود لذوي الهمم.. كواليس جولة وزير القوى العاملة بجنوب سيناء (فيديو)

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

اختتم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أمس الإثنين، جولته بمحافظة جنوب سيناء، بالمشاركة في مؤتمر عمالي دولي عن "دور العمال في الحوارالاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة "..

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ورصدت الوزارة تفاصيل الزيارة في تقرير مصور نشرته اليوم الثلاثاء، وتضمنت الجولة لقاءات مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وافتتاح ملتقى توظيف، وزيارة دير سانت كارترين،ومشروع التجلي الاعظم،وتسليم عقود عمل لذوى همم،ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة.

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كما تفقد وزير القوى العاملة دورة تدريبية على مهنة الخياطة، والحاسب الالي بسانت كاترين، ووحدة تدريب متنقلة بطورسيناء..

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جاءت تلك الجولات لتترجم سياسات "الوزارة" نحو التواصل مع المواطنين ،والتفاعل معهم ،والإستماع الى مطالبهم ،وتوفير حياة كريمة لهم،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي .

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دورات تدريبية الجمهورية الجديدة جولات تفقدية وزير القوى العاملة حسن شحاتة مؤتمر عمالي

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وائل لطفي

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