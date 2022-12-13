الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب خلال ديسمبر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر ديسمبر الجاري.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل منشور وزارة الزراعة ..
أولًا: أهم العمليات 
البدء في عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي ولنا بعض الملاحظات كما يلي:
ا- ترك من (60 – 80) عين/كرمة في المتوسط موزعة على القصبات للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون على الشجرة والتي سبقت وان حملت أكثر في العام الماضي وتزيد عل الأشجار التي حملت اقل محصول، الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها انخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، والتي حملت اقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع في السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة في إبط الأوراق وزيادة في البراعم التي ينمو منها أفرع على الخشب القديم.

ب- اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة الذي يتميز بــ (صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة) وتلونه باللون البني ويكون أكثر نضجا كلما تمزقت أنسجة القشرة الخارجية.

ج- استبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لأصابته بالبياض ألدقيقي.

د-يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوه بالأفرع التي تنمو على دوابر أو خشب عمر سنتين، وفي حالة قلة عدد الطراحات انه من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.

هـ- تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنه كدوابر تجديدية لأنه يؤدي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوي التالي.

-  التخلص من نبات المثتان

- في حاله استمرار الأوراق خلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%.

-  من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبه تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة.

ثانيا: التسميد

إضافه الأسمدة العضوية بعد التقليم كما يلي:
أشجار عمر اقل من 3 سنوات (10 -15) متر مكعب سماد عضوي + 50كجم سلفات النشادر+150كجم سوبر فوسفات +50كجم سلفات بوتاسيوم+25كجم سلفات مغنسيوم) / فدان
أشجار عمر أكبر من 3 سنوات (20-30) متر مكعب سماد عضوي+100كجم سلفات نشادر+250كجم سوبرفوسفات +100كجم سلفات بوتاسيوم +50كجم سلفات مغنسيوم) /فدان
ويتم وضع هذه الأسمدة على عمق (30-40) سم في خندق يبعد عن الشجرة بـ (50-75) سم من الجزع للأشجار الأكبر من 3 سنوات
وللأشجار الأقل من 3 سنوات توضع بعمق (25-30) سم تحت خط المياه على مسافة 50 سم من جزع الشجرة في جور، ثم تروي ريه غزيرة للتخلص من الأملاح في السماد العضوي وتوفير الرطوبة الكافية لتحلله.

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر كل 7-10يوم 
السنة الثانية 12 لتر كل 7-10 يوم 
السنة الثالثة 14 لتر كل 7-10 يوم 
السنة الرابعة 16 لتر كل 7-10 يوم 

رابعا: برنامج المكافحة

مكافحه حفار الساق بقطع الأفرع المصابة وقتل اليرقات بالسلك داخل النفق ثم سد الأنفاق بعجينه بوردو.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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