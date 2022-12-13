المشدد 6 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة تجارة الهيروين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سيدة وعاطل بتهمة بيع الهيروين ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 من شهر 8 لسنة 2022 بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد حيث أحرز كل من م ع ا- ف ع بقصد الاتجار جوهر مخدرا للهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول سلاحا أبيض مطواة دون مصوغ من الضرورة.



واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى رائد الشرطة محمد سمير محمد المكاوي مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، والذي شهد بأنه بضبط وتفتيش المتهمين بإذن من النيابة العامة عثر بحوزة الأول على 91 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وعثر بحوزة المتهمة الثانية على عدد 67 من المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن التجارة بالمخدرات، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة العاطل والسيدة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100,000 جنيه عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.