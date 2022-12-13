الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 6 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة تجارة الهيروين ببورسعيد

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سيدة وعاطل بتهمة بيع الهيروين ببورسعيد.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 من شهر 8 لسنة 2022 بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد حيث أحرز كل من م ع ا- ف ع بقصد الاتجار جوهر مخدرا للهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول سلاحا أبيض مطواة دون مصوغ من الضرورة.


واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى رائد الشرطة محمد سمير محمد المكاوي مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، والذي شهد بأنه بضبط وتفتيش المتهمين بإذن من النيابة العامة عثر بحوزة الأول على 91 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وعثر بحوزة المتهمة الثانية على عدد 67 من المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن التجارة بالمخدرات، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة العاطل والسيدة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100,000 جنيه عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أحداث الواقعة أحداث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأحوال المصرح الاحوال

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

القبض على شخص متهم بالتسبب فى نفوق الدواجن داخل مزرعته بالإسماعيلية

دراسة صادمة: كيم كارداشيان وباريس هيلتون أقل النساء جاذبية

بـ9.3 مليون فرنك سويسرى.. توقيع اتفاقية المرحلة الجديدة لـ«تحسين مياه الشرب» بأسوان

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان احتفال «الرقابة الإدارية» باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تنفيذ 12 ألفًا و692 مشروعًا تنمويًا فى بنى سويف

جامعة أسيوط تفتتح برنامج مدونة سلوك الطالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة