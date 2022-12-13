الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كريم بشكل يومي .. 9 خطوات تمنحك بشرة صحية في فصل الشتاء

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تحرص الفتيات في الشتاء حيث برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة التي تصيب بشرتهن بالجفاف، لتغذيتها بكافة الوسائل الممكنة والبحث عن أدوات حديدة ومبتكرة للحفاظ على نضارة البشرة، لذا تقدم أمنية طاهر خبيرة التجميل بعض النصائح للاهتمام بالبشرة شتاءا .

_أحذرى عدم الاهمال البشرة سواء بالتنضيف العميق أو حتى عدم الاكثار من شرب المياه.

 _ أهتمى ببشرتك بشكل كبير بترطيب الشفاه، لتجنب تقشرها، لتبدو بمظهر متألق مشرق.

_أشربى مياه بكثرة، ما لايقل عن ٢ لتر يوميا، من الممكن أن يتم تحميل تطبيق التذكرة بشرب المياه خلال اليوم.

 _استخدمى قناع الشفاه في الليل، أيضا قناع الوجه الملىء بالمواد المرطبة.

_ضعى مرطب قبل المكياج حتى عندما يحين وقت وضع المكياج على البشرة، تكون الشفاه متألقة وناعمة بشكل لا يصدق، لأجمل ابتسامة.

_ ضعى منتجات الكريم على البشرة بدلاً من المستحضرات القائمة على البودرة، لأن الأحتفاظ بالرطوبة أمر مهم، خلال الشتاء، فالكريمات تجعل البشرة أكثر رطوبة على الجلد.

 _استخدمى ألوان الخدود الكريمية، البرونز والهايايتر،فهى تنساب على البشرة بمزيج ناعم.

_ لا ننسى الاهتمام باليد، حتى تبدو بمظهر جميل وناعم، بوضع الكريم مع تدليكها، اختارى كريم غنى بزبدة الشيا، لبشرة ناعمة ومشرقة بشكل يومي.

_ عدم ترك الماكياج قبل النوم، لابد من إزالته عن طريق مزيل مناسب لنوعية البشرة.

توضح خطوات العناية خطوات العناية بالبشرة في الشتاء اختيار كريم غنى ناعمة ومشرقة بشكل يومي برودة الجو ببشرتها بشكل كبير فصل الشتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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