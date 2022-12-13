مستفيدو «حياة كريمة»: تذوقنا طعم الرفاهية بعد الحرمان بسبب المبادرة الرئاسية

تواصل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تقديم خدماتها لأهالي مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية لتحقيق نهضة عمرانية مكتملة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقول حسين مرسي، أحد مستفيدي المبادرة في برج العرب: المدينة من أكبر احياء محافظة الإسكندرية لكنها كانت تفتقر للتطوير والعمران، كنا نعيش حياة بدائية بمعنى الكلمة، لا توجد مرافق أوخدمات، حتى تم ادرجنا ضمن “حياة كريمة” التي بعثت الروح في حياتنا وجعلتنا نتذوق طعم الحياة الآدمية.

وتابع: “حياة كريمة” بمثابة المتنفس لأهاليها، خاصة مشروعاتها التى تنفذ على مستوى عالي من الدقة والكفاءة، سواء من خلال مراعاة أساسيات التنفيذ وصولًا لضمان حياة تواكب التطور الرقمي الذي تشهده الجمهورية الجديدة من خلال وصالات الاتصالات الحديثة أو خدمات الإنترنت أو شبكات الخدمات العامة.

ويواصل: المبادرة الرئاسية استطاعت أن تجعل حياتنا أكثر راحة وننعم بخدمات لم نتوقع يوما أن تصير حقيقة.

وأشاد صلاح جابر، أحد مستفيدي حياة كريمة بالمبادرة الرئاسية التى لم تغفل عن جانب واحد فقط يسهل على الانسان حياته في مختلف القطاعات التطويرية.

وتابع: اعظم الانجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية، مياة الشرب، أصبحت شفافه بعد أن كانت ملوثة وتسبب الأمراض لسنوات طويلة.

ووجه رسالته للرئيس السيسي،قائلا: شكرا يا قائد عرفتنا معنى الحياة الأدمية، ونقلت واقعنا الصعب للأفضل وبقينا مطمنين على ولادنا.