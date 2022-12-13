وزير الأوقاف: الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه «لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا بالعمل والإتقان احترم الناس ديننا ودنيانا، ودورنا إعادة النظرة الحضارية العظيمة لديننا ليس بالكلام وإنما بالقدوة، فالإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ويوازن بين العبادة والعمل».

وتناول وزير الأوقاف عددًا من إصدارات الأوقاف المتميزة في قضايا التجديد والتي يأتي في مقدمتها كتاب: "مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية"، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يوضح في رؤية عصرية أهم وسائل وأساليب الدعوة في السنة النبوية المشرفة، ويبرز بعض الجوانب الإنسانية في حياة رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم).

ويبين أن الدعوة بالقدوة والحال أبين وأجل وأوضح وأكثر تأثيرًا من الدعوة بالمقال، فحال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف في رجل، ويؤكد أن رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه، بذل وسعه في سبيل البلاغ المبين، مستخدما سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل الدعوي والإنساني في أرقى صورها، كما يبرز ضرورة الاقتداء بنبيِّنا (صلى الله عليه وسلم) في ذلك، وأن نتسلح بكل مهارات التواصل الحديثة والعصرية في سبيل أداء مهامنا الإصلاحية والدعوية المستنيرة، وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ميسرين لا معسرين ولا منفرين.

وكتاب: "الكليات الست" والذي أكدنا فيه أن عدد الكليات وترتيبها إنما هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًّا، وليس قرآنًا ولا سنة، كما يهدف الكتاب إلى بيان أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

وأكد أن الحفاظ على الدين مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض الجزيئات، فللإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل النفس، كما يوضح الكتاب أن الشرع الحنيف قد أحاط الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض والنسب بسياجات من الصيانة والحفظ، تحفظ للإنسانية حرمتها وكرامتها، وتضبط مسارات حركتها بضوابط محكمة لا تمييز فيها ولا إقصاء.

وعن كتاب "تنظيم النسل ومتغيرات العصر"، أشار وزير الأوقاف: إلى أن «قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هي من المتغيرات التي يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا، وأن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء».

وبين أن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.

جاء ذلك خلال محاضرة لأئمة ووكلاء الأوقاف في دولة الجزائر، بالقاعة الرئيسية في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، حاضر فيها: الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عبدالله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الباز، في حضور الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووفد أئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف.