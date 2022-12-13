الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«هيرميس» تتم الإصدار السابع لسندات توريق «بريميوم إنترناشيونال» بـ 200.6 مليون جنيه

مي حمدي
مي حمدي

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السابع البالغ قيمته 200.6 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأن الصفقة تمثل ثاني إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة. 

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 150.45 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50.15 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، وحصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS» 

ويعد ذلك الإصدار هو الأول من نوعه الذي تقوم به الشركة حيث يتضمن فترات استحقاق متوسطة الأجل تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها بمدد سداد متوسطة الأجل.   

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بهذا التعاون مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» والذي يأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الاصدار الثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 2 مليار جنيه وأول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية». 

وأشارت مي حمدي إلى ارتفاع وتيرة النمو الملحوظ بسوق سندات التوريق في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع قيمة الإصدارات خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021. وأضافت مي حمدي أن المجموعة تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من نمو الطلب على الاستثمارات مرتفعة العائد، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من المنتجات في مجال ترتيب وإصدار الدين التي تتميز بعوائدها الكبيرة، وذلك من أجل مساعدة مجتمع الأعمال المصري على تأمين السيولة النقدية اللازمة لتحقيق خطط النمو المستهدفة.     

ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري (NBE).

المجموعة المالية هيرميس القابضة قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة صدار سندات توريق مدتها عامين شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان ثاني إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة سوق سندات التوريق المصري الناشئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

الصحة: معهد السكر قدّم خدمات طبية لـ1.2 مليون مواطن خلال 2022

تقرير فرنسي: «ميتاتوت» أول مدينة افتراضية تكشف أسرار وروعة تاريخ مصر

الباز: ختمت القرآن فى عمر الـ14.. وكنت خطيبًا لأحد المساجد 5 سنوات

«نويرة» تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش وفايزة أحمد بالأوبرا.. الأحد

مصدر بـ«التعليم»: المدة الزمنية مناسبة للمناهج رغم تقديم امتحانات الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة