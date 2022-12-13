المنظمة العربية للسياحة تنهي مشاركتها في أعمال الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي

أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ25 بتاريخ 13 ديسمبر 2022 م بوفد برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح رئيس المنظمة الدكتور بندر آل فهيد بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم قطاع السياحة ومن أبرزها فوز الدوحة بلقب عاصمة للسياحة العربية لعام 2023م وحققت المعايير الخاصة باختيار عاصمة السياحة العربية التي أقرها واعتمدها المجلس الوزاري العربي للسياحة بمقر جامعة الدول العربية وتركزت في الإدارة السياحية، والبنية التحتية للسياحة، والموارد السياحية، تنوع الأنماط والانشطة السياحية، الحفاظ على البيئة وحمايتها، الاستجابة للمستجدات السياحية، النتائج المرجوة من السياحة بالمدينة، السلامة والأمن والاستقرار السياحي، السلامة الصحية.

ورفع المشاركون في الاجتماع آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة فوز الدوحة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2023م ولحكومته الرشيدة وتهنئة سموه لنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022م) والتي ساهمت مساهمة كبرى في دعم وتنمية السياحة العربية والإقليمية.

وأكد آل فهيد بأن المنظمة ستنسق مع الحكومة القطرية لتنظيم العديد من البرامج والفعاليات على مدار عام ٢٠٢٣ م بهدف تنمية السياحة العربية البينية والإقليمية لدولة قطر وأنها ستطلق احتفالية لتسليم الدوحة مفتاح السياحة العربية لعام 2023م في حفل التدشين لهذا الحدث الهام.

وقال آل فهيد إن جدول أعمال المجلس تناول عدة موضوعات من أهمها دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة حيث تم دعوة وزارات وهيئات السياحة بالدول العربية والمنظمة العربية للسياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم لدولة فلسطين في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس والترحيب باستعداد المملكة المغربية لاستقبال الطلبة الفلسطينيين للاستفادة من التكوين في المجال السياحي والفندقي بالمعاهد المغربية المتخصصة والاشادة بالجهد الذي تقوم به وكالة بيت المقدس تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم القطاعات الاجتماعية الحيوية بالقدس.