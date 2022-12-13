الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالبحيرة

جريدة الدستور

أمرت نيابة إيتاى البارود بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بقيام "ع. ف" عاطل- مقيم مركز ابتاى البارود بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 20 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم. 

نيابة إيتاى البارود بالبحيرة الاتجار في المخدرات دون ترخيص سلاح نارى

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