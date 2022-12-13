الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دفع عجلة التنمية الزراعية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة، في اطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات المشتركة ودفع عجلة التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء.

ووجه القصير، في بداية الاجتماع، الشكر إلى "فودة" للجهد الكبير الذى قامت به المحافظة خلال تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى شرم الشيخ والإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية حتى يخرج المؤتمر بهذا الشكل العظيم الذى أشاد به جميع المشاركين من مختلف دول العالم.

وبحث الوزير والمحافظ المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية وتطوير الصيد بجنوب سيناء.

حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية لدراسة التحديات التى تواجه التجمعات الزراعية الجديدة بجنوب سيناء والوقوف على محددات الاستغلال الأمثل لها ووضع التوصيات التطبيقية المناسبة، والعمل على زيادة الدعم الفني والإرشادى للحملات القومية للنهوض بالمحاصيل الزراعية ونشر الممارسات الزراعية الجيدة بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

القصير وفودة بحثا أيضا الانتهاء من مصنع الثلج الجديد وكذلك تطوير سوق السمك ومركز تجميع الأسماك والانتهاء من الأعمال المتبقية بميناء الصيد، وكذلك  ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية لإنشاء الوحدة البيطرية بمضمار الهجن بشرم الشيخ وأيضا رفع كفاءة وحدة دهب البيطرية، بالإضافة الى إدراج إنشاء وحدتين بيطريتين بمدينتي أبورديس ونوبيع في العام المالي 2023-2024.

واتفقا على دعم أهالي سيناء وإزالة أي معوقات أمام جهود التنمية الزراعية في سيناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح شريان جديدة للتنمية هناك بجانب التنمية السياحية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء.

وزير الزراعة يبحث محافظ جنوب سيناء دفع عجلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

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