ضبط زوجين يروجان الحشيش فى سوهاج

تمكنت مكافحة المخدرات بسوهاج، الثلاثاء، من ضبط ربة منزل وزوجها لترويجهما مخدر الحشيش على المتعاطين.

بداية الواقعة بورود معلومات للواء عمرو البنداري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام ربة منزل وزوجها بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة طهطا مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما وبحوزتهما كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش ومطواة وسنجة وهاتف محمول ومبلغ مالي 1000 جنيه، وتم التحفظ على المتحرى عنهما والمضبوطات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.