الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجل توفيق الدقن: كان خفيف الظل في المنزل وتلقائيا.. ووالدتي تغار عليه

توفيق الدقن
توفيق الدقن

قال المستشار ماضي توفيق المحامي بالنقض ابن الفنان القدير توفيق الدقن، إن روح والده وفنه لا زالت موجودة وأنه يدافع عن فنه باستمرار عبر جميعة أبناء الفنانين.

وأضاف توفيق في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «كنا ثلاثة أشقاء فخر وهالة وأنا وإحنا تربينا في مناخ فني راقي جعلنا جميعاً حتى ولو نمتهن الفن نتذوقه برقي حيث كنا نخالط العمالقة مثل فريد شوقي ومحمود المليجي».

ولفت إلى أنه عاش دراسته في المدرسة وسط أجواء الفن وكان يعامل معاملة راقية كونه نجل توفيق الدقن، قائلًا: «كانوا بيعاملوني باحترام ومحبة علشانه وكان يتم استغلالنا في طلب تذاكر وغيره وكنت عندما أخبره بطلبات الناس يقلي أنا مش المنتج عمري ما اطلب من حد».

وحول الإفيهات، قال: «إفيهات والدي باقية ولم تكن لتبقى لولا عبقرية الأداء وأن بعض الإفيهات قام بتأليفها والبعض الآخر كانت ضمن سياق الحوار، وهو موهوب بالفطرة».

وكشف أن والده كان له أصدقاء محدودين في الوسط في مقدمتهم فريد شوقي الذي تعاون معه في أفلام «الفتوة وبور سعيد والسلطان»، فضلًا عن الفنان القدير رشدي أباظة ومحمود المليجي وعبد المنعم إبراهيم.

وذكر أن والده كان خفيف الظل في المنزل لكن بجدية وتلقائية  تجعل من يتعامل معه يضحك حتى وإن كان في قمة جدية الموقف، كما أن والدته كانت تغار عليه بطبيعة الستات كاشفًا عن مقولة للفنان الراحل كان يقولها في المنزل «عايز تعيش في سلام اسمع كلام المدام».

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