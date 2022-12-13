مسلسلات رمضان 2023.. أحمد سعد يقدم تتر «العمدة» لمحمد رمضان

اتفق الفنان محمد رمضان وفريق عمل مسلسله الجديد “العمدة” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023 مع المطرب أحمد سعد على تقديم تتر المسلسل الذي يصور حاليا.

مسلسل محمد رمضان الجديد

وخلال الساعات الماضية حدث لقاء بين أحمد سعد ومحمد رمضان للاتفاق على الأغنية الجديدة وطبيعتها ومن المقرر أن يبرم الاتفاق بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة على أن يسجل أحمد سعد الأغنية في أقرب وقت.

مسلسلات رمضان 2023

ووجه الفنان محمد رمضان، رسالة لجمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرَّد محمد رمضان، معلقا على صورة جديدة نشرها: «لا ننتظر المستقبل.. بل نصنعه».



وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير 40% من أحداث مسلسله الدرامي الجديد «العمدة»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

أبطال مسلسل العمدة لمحمد رمضان

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.