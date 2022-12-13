«تكلفة العنف ضد المرأة» و«قادرون بدون لكن» بمكتبة الإسكندرية اليوم

تشهد مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، اجتماعا بعنوان “تكلفة العنف ضد المرأة: تحديات وآليات للمواجهة”.

يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على التكلفة التي يتحملها المجتمع المصري والناتجة عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، سواء كانت هذه التكلفة ملموسة كالأضرار التي يتحملها القطاع الصحي وبيئة العمل الوظيفية، أو غير الملموسة والتي تتمثل في انتشار بعض المعتقدات والثقافات الشعبية والتي من شأنها تنميط دور المرأة والحد من مكانتها الاجتماعية، أيضا بحث أنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعلات اليومية بين أفراد المجتمع وأساليب استخدام السلطة في الهياكل الاجتماعية والطبقية المختلفة.

ويتم مناقشة الفرص والتحديات المختلفة والتي قد تساهم في تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة، كما يناقش هذا الاجتماع الآليات والتدابير التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.

يشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والقضاة وصناع القرار وغيرهم من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.

كما تنظم المكتبة ايضا احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "قادرون بدون لكن".

تسلط الاحتفالية الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة؛ حيث تهدف المكتبة إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا في المجتمع مع نظائرهم من الأشخاص الأسوياء.

ويتضمن برنامج الاحتفالية فعاليات مختلفة تأتي في مقدمتها عرض ماريونيت، واستعراض الكشافة البحرية، ثم فقرة غنائية وإلقاء للشعر، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية، وعرض المسرح الأسود، وعرض المهرج، ثم عرض مسرحي، وينتهي الحفل بتوزيع الهدايا على المشاركين من الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.