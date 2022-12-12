الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

مشاجرة
مشاجرة

نجح رجال الأمن بالجيزة، في السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بين عائلتين في بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور. 

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص برش خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين. 

القبض على المتهم اجراء التحريات النيابة المختصة القبض على المتهمين عائلتين في بولاق الدكرور منطقة بولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية في ندوة «الدستور»: هناك رغبة حقيقية من الجميع لإنجاح الحوار الوطني

نقيب المهندسين: قرار هام بخصوص قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة قريبًا

قبل انطلاق القمة.. البيت الأبيض يتعهد بتقديم 55 مليار دولار لدعم إفريقيا

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

فى ختام التعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»