الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور

نجح رجال الأمن بالجيزة، في السيطرة على مشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بين عائلتين في بولاق الدكرور، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص برش خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.