نتائج انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب بجامعة دمياط

أسفرت نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب بكلية الآداب جامعة دمياط للعام الجامعي 2022- 2023 عن فوز الطالبة آية وليد الزيني بمنصب رئيس اتحاد الكلية، وفوز الطالب أسامة عماد جمعة بمنصب نائب رئيس اتحاد الكلية، وفوز الطالب حسام حمدي عوض بكار بمنصب أمين لجنة النشاط الثقافي والإعلامي.

كما أسفرت عن فوز الطالب عمرو وليد عبد السلام بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الثقافي والاعلامي، وفوز الطالب يوسف محمد محمد العدل عمارة بمنصب أمين لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة.

وتضمنت النتائج فوز الطالبة مرام محمد الكاتب بمنصب أمين مساعد لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، وفوز الطالب احمد اشرف احمد عبيد بمنصب أمين لجنة النشاط الفني، وفوز الطالبة آيه ابراهيم الدمناوي بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الفني، وفوز الطالب عمر خالد فتحي عماره بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، وفوز الطالب داود ممدوح داود بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الرياضي.

كما أعلنت الكلية عن فوز الطالب محمود محمد عيد بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر، وفوز الطالبة فاطمة محمد موافي بمنصب أمين مساعد لجنة الأسر.

كما أعلنت فوز الطالب احمد كامل الكفراوي بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، وفوز الطالبة

ريم جادو ابو الفتوح بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات، كما أعلنت فوز الطالبة شروق إبراهيم حسن الصافي بمنصب امين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، وفوز الطالبة روان هاني يحيي خفاجي بمنصب أمين مساعد لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.

كما أعلنت عن فوز الطالب محمود الزكي الطالب بكلية الآداب بمنصب رئيس عشيرة الجوالة في كلية الآداب جامعة دمياط للعام الجاري، والذي أعلن عن انطلاق العشيرة في الكلية بشكل مختلف وبعدة فعاليات وفق جدول زمني سيتم تنفيذه ويشارك فيه أعداد كبيرة من الطلاب.