خاص.. عبدالله السعيد يتمسك بفسخ تعاقده مع بيراميدز ويبحث عن وجهته المقبلة

طلب عبدالله السعيد عقد جلسة مع مسؤول نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على صيغة نهائية للرحيل عن النادي، والبحث عن محطة أخرى ينهي من خلالها مشواره مع الساحرة المستديرة.

ورفض عبدالله السعيد الانتظام في التدريبات مع فريقه الحالي وطلب سرعة عقد اجتماع مع مسؤولي بيراميدز للاتفاق على فسخ تعاقده بالتراضي والرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد دخل في صدام في الآونة الأخيرة مع بعض لاعبي بيراميدز، وكذلك اعترض بشدة على تأخر صرف مستحقاته المتفق عليها في عقده مع النادي السماوي وهو ما جعل اللاعب يستقر على الرحيل بشكل نهائي.

ولم يظهر اللاعب بالمستوى المتوقع منه في المباريات الماضية، وانشغل كثيراً بدراسة بعض العروض التي تلقاها مؤخراً.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفكير الإدارة في الدخول في مفاوضات مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة ناديه.

ودخلت العلاقة بين السعيد وبيراميدز في نفق مظلم وهو ما أدى لطلب اللاعب الرحيل عن فريقه في يناير المقبل.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن إدارة الزمالك تدرس الملف في الوقت الحالي، وإعادة فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع عبدالله السعيد لحسم الصفقة وضم اللاعب في يناير المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك وضعت أكثر من شرط لحسم الصفقة، وعلى رأسها فسخ السعيد عقده مع بيراميدز حتى لا يتحمل الزمالك أي أعباء مالية لناديه إلى جانب تنازله عن جزء كبير من مطالبه المالية.

وشدد المصدر على أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك غير متحمس للتعاقد مع عبدالله السعيد، ويرى أن الصفقة ستكون غير ضرورية أو ملحة للفريق من الأساس.