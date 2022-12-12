الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة عبدالرحمن تشارك فى عيادة نبيل الجميل إخصائى تجميل

سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن

تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن، ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "نبيل الجميل إخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي الذي نشر أفيش العمل، كاشفًا عن موعد عرضه.

وأعربت سارة، لـ"الدستور"، عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في الفيلم، مشيرة إلى أن عرض الفيلم المنتظر سيكون في أواخر ديسمبر الجاري، خلال موسم الكريسماس وأعياد رأس السنة. 

أضافت أنها تجسد دوراً مختلفاً، ومزيجاً من الشر المختلط بالجانب الساخر اللايت، حيث تجسد سارة شخصية تدعى "ميادة"، دائمة التردد على عيادة الدكتور نبيل "محمد هنيدي"، وتحدث العديد من النزاعات بينها وبين إحدى الزبائن "مادلين طبر"، ويحدث بينهما الكثير من المفارقات الكوميدية، خاصة أن "مادلين" دائمة الشجار مع "سارة"، بسبب الغيرة من جمال الأخيرة.
يشارك في بطولة "نبيل الجميل إخصائي تجميل" قائمة تضم العديد من الفنانين، منهم: نور اللبنانية، محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، رحمة أحمد فرج، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

ويتضمن البوستر الدعائي لفيلم نبيل الجميل إخصائي تجميل، أن الفنان محمد هنيدي هو صاحب الفكرة السينمائية للفيلم، وهو أيضاً أول أعماله الإنتاجية، من خلال شركة إنتاج تتولى مسئولية إدارتها ابنته، التي تخوض مجال الإنتاج الفني ويعد هذا الفيلم أول مشروعاتها الفنية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت ساخر، حول شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، يمتلك عيادة خاصة، وتحدث بينه وبين الزبائن من السيدات، العديد من المفارقات والقفشات والمواقف الكوميدية، في إطار من التشويق.

ويخوض هنيدى تجربته الإنتاجية الأولى فى السينما من خلال هذا الفيلم، والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 28 ديسمبر الجارى، ليفتتح به موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

ودشن هنيدى شركة إنتاج، واختار أن يكون فيلم "نبيل الجميل إخصائى تجميل" باكورة إنتاجات الشركة، كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج هذا العمل.

أعياد رأس السنة أحداث الفيلم البوستر الدعائي الفنانة سارة عبدالرحمن الفنان محمد هنيدي الكوميدي محمد هنيدي النجم الكوميدي محمد هنيدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

حسين الجسمى يحتفل بعقد قرانه بحضور عبدالله بن زايد آل نهيان

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد السكندرى بثنائية تاو وياسر إبراهيم

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي ختام تعاملات الاثنين

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)

المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»