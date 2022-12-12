سارة عبدالرحمن تشارك فى عيادة نبيل الجميل إخصائى تجميل

تشارك الفنانة سارة عبدالرحمن، ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "نبيل الجميل إخصائي تجميل" بطولة محمد هنيدي الذي نشر أفيش العمل، كاشفًا عن موعد عرضه.

وأعربت سارة، لـ"الدستور"، عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في الفيلم، مشيرة إلى أن عرض الفيلم المنتظر سيكون في أواخر ديسمبر الجاري، خلال موسم الكريسماس وأعياد رأس السنة.

أضافت أنها تجسد دوراً مختلفاً، ومزيجاً من الشر المختلط بالجانب الساخر اللايت، حيث تجسد سارة شخصية تدعى "ميادة"، دائمة التردد على عيادة الدكتور نبيل "محمد هنيدي"، وتحدث العديد من النزاعات بينها وبين إحدى الزبائن "مادلين طبر"، ويحدث بينهما الكثير من المفارقات الكوميدية، خاصة أن "مادلين" دائمة الشجار مع "سارة"، بسبب الغيرة من جمال الأخيرة.

يشارك في بطولة "نبيل الجميل إخصائي تجميل" قائمة تضم العديد من الفنانين، منهم: نور اللبنانية، محمد سلام، محمد ثروت، محمود حافظ، رحمة أحمد فرج، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

ويتضمن البوستر الدعائي لفيلم نبيل الجميل إخصائي تجميل، أن الفنان محمد هنيدي هو صاحب الفكرة السينمائية للفيلم، وهو أيضاً أول أعماله الإنتاجية، من خلال شركة إنتاج تتولى مسئولية إدارتها ابنته، التي تخوض مجال الإنتاج الفني ويعد هذا الفيلم أول مشروعاتها الفنية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت ساخر، حول شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، يمتلك عيادة خاصة، وتحدث بينه وبين الزبائن من السيدات، العديد من المفارقات والقفشات والمواقف الكوميدية، في إطار من التشويق.

ويخوض هنيدى تجربته الإنتاجية الأولى فى السينما من خلال هذا الفيلم، والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 28 ديسمبر الجارى، ليفتتح به موسم إجازة منتصف العام الدراسى.

ودشن هنيدى شركة إنتاج، واختار أن يكون فيلم "نبيل الجميل إخصائى تجميل" باكورة إنتاجات الشركة، كما استعان بابنتيه فاطمة وفريدة للإشراف على إنتاج هذا العمل.