الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المهندسين: قرار هام بخصوص قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة قريبًا

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

أعلن المهندس طارق النبراوي،  نقيب المهندسين، أنه سيتقدم بقرارا للمجلس الأعلى للنقابة خلال اجتماعه المقبل ينص على عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد.

وتابع في تصريحات له، أن القرار يتضمن عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات)، وكذلك عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج.

ووجه “النبراوي”، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، قال فيها: "التزاماً منى ببرنامجي الانتخابي، الذي تعهدت خلاله أن يكون ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس أولوياتي،  وبعد الحوار المتواصل مع كافة الأطراف المهتمة بقضية التعليم الهندسي وما آل إليه من أوضاع متدهورة، ورغبة في إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة، ومن هذا المنطلق، سأقدم إلى المجلس الأعلى فى اجتماعه القادم يوم السبت الموافق 24/12/2022 القرار التالي لاعتماده.

ونص القرار على الآتي..
مادة أولى :
- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبار من 31/12/2023. 

مادة ثانية :
عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبار من 1/7/2023.
مادة ثالثة : 
عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبار من 1/1/2027.
مادة رابعة : 
 يعمم القرار على كافة الإدارات المختصة للعمل بما جاء فيه.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المعاهد الهندسية شهادة جودة التعليم والاعتماد الجمعية العمومية

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وائل لطفي

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