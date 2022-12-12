برلماني يستعرض مقترحًا بتعميق التناغم بين الخطابين الإعلامي والثقافي لتشكيل وعي المواطن

ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، مقترحًا للنائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، للتنسيق والتناغم بين الخطابين الاعلامى والثقافى بشان العديد من القضايا، وذلك من منطلق ان الاعلام والثقافة يعدان من وسائل التنشئة السياسيةوالاجتماعيةوالمعرفية للمواطنين في مختلف دول العالم،

وقال “نصير” في تصريحات له، إن الخطابين الاعلامى والثقافى يحتاجان إلى التناغم والتنسيق بينهما لتحقيق أهدافهما المشتركة.

وأشار نصير، إلى أن الخطاب كان حينها صحيحا ويستهدف تشكيل الوعى لدى المواطن وترسيخ القيم الإيجابية، وهنا تبرز أهمية التناغم بين الخطابين من خلال التأكيد على نقطتين مهمتين:"الأولى" هي التواصل المستمر بين القائمين على العمل الثقافي من ناحية، والعمل الاعلامى من ناحية أخرى، أما "الثانية" فتتعلق بدور الإعلام ووسائله في تصحيح الوعى والفكر لدى المواطن.

وتابع “نصير” مُقترحًا أن يكون لوزارة الثقافة تمثيلًا داخل المجلس الأعلى للإعلام، إضافًة إلى تعميق دور لجان وزارة الثقافة وهيئاتها والمعنية بالإعلام، في رسم السياسات الإعلامية من خلال ما تقدمه من دراسات وبحوث متخصصة في هذا المجال.

واختتم مقترحه مُطالبًا بإطلاق استراتيجية وطنية برعاية رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المسئولون عن الثقافة والإعلام، ويكون من بين اختصاصاتها وضع السياسات المشتركة بين الجهتين بما يجعل خطابهما متناغم، مع الوضع في الاعتبار ضم عضوية وزارات الاعلام والثقافة وبعض الوزارات الاخرى المعنية في المجالين (الثقافي والإعلامي).