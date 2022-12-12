ياسر إبراهيم يعزز تقدم الأهلي بالهدف الثاني في مرمى الاتحاد

زاد الأهلي من تقدمه على الاتحاد السكندري بهدف ثان، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات الدوري الممتاز.

هدف الأهلي الثاني جاء في الدقيقة 32 عن طريق رأسية من ياسر إبراهيم سكنت شباك مهدي سليمان بعد ركلة حرة نفذها علي معلول.

وجاء تشكيل المارد الأحمر لمواجهة زعيم الثغر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، برونو سافيو.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، كريم فؤاد، بيرسي تاو.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام ضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل على ملعب السلام في تمام السابعة مساء، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وكانت حافلة الفريق قد وصلت منذ قليل إلى استاد الأهلي بالسلام، وفور وصولها حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة الاتحاد مساء أمس على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالمحلة في الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة غزل المحلة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما الثنائي بيرسي تاو وبرونو سافيو.