المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لـ3 سنوات، بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش.

در الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي واحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير

وتعود أحداث القضية إلى يوم 20 أكتوبر بدائرة قسم الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز “السيد ا م، 41 سنة”، بقصد الإتجار جوهر مخدرا لنبات الحشيش.

وشهد محمد حسام سمير إبراهيم 25 ملازم أول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الجنوب أول أمام محكمة جنايات بورسعيد، أنه بضبط وتفتيش المتهم باذن من النيابة العامة عثر بحوزته على 12 لفافة لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالي، ومواجهته أقر باحرازه للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المخدرة المضبوطة عبارة عن 12 لفافة لنبات الحشيش المخدر القنب، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 205 جرامات.

وحكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات، وغرامة خمسون الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك في القضية رقم 3363 لسنة 2022، والمقيدة برقم 1338 لسنة 2022 كلي بورسعيد.