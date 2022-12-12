ضبط متهم استعرض بسيارته وعرض حياة المواطنين للخطر بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام قائد سيارة ملاكى بحركات استعراضية بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل)، وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها "منتهية التراخيص".

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالسيارة ملك والدته على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو، وأضاف بأن الواقعة قديمة منذ حوالى عامين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.