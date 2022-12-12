الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى: الله قادر على تحقيق ما يظنه البشر مستحيلًا

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء: "الله جعل الشمس تقفز من أمام الكهف حتى لا يستيقظ أهل الكهف، لازم نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء".

تبديل الأحوال البشرية 

أكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن من يمر بأزمة يجب عليه عدم الحزن بشدة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل هذا الحزن العميق بالفرح الشديد، لهذا يجب على المؤمن أن يعزز بداخله اليقين بالله وقدرة المولى على تحقيق ما يظنه البشر مستحيل. 

صنع المستحيل 

أضاف أن القرآن الكريم مليء بالأدلة والمواعظ التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يصنع ما يراه البشر مستحيلاً من أجل خدمة الإنسان.

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي أهل الكهف الله يفعل المستحيل

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