انطلاق ملتقى تشبيك بتنظيم مكتب الحاضنات التكنولوجية حلوان

انطلقت فعاليات ملتقى تشبيك الذى نظمه مكتب الحاضنات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي أستاذ مساعد بكلية العلوم ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية والباحث الرئيسي لحاضنة Biocluster، والدكتورة مها الحلبي أستاذ بكلية الفنون التطبيقية و الباحث الرئيسي لحاضنة الاثاث المصري، الدكتورة سماح سليمان مدير مشروع حاضنة المصنوعات اليدوية، وبحضور الاستاذ أحمد اسامة معاون وزير التجارة والصناعة.

وخلال كلمته أكد قنديل رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الأكتفاء الذاتي للجامعة فى كل المجالات حيث تحتوى على كليات فنية وتكنولوجية وكليات هى أساس الصناعة، مبينا أن المستهدف الأخير هو تحقيق جودة التعليم من خلال وجود معمل وورشة وطالب يتم تدريبيه على أعلى مستوى للخروج بمنتج، فهدف الجامعة تجهيز طالب بكل مفرداته الدراسية ليكون لديه مشروع صغيرة لتحقيق الكفاية الذاتية وتحقيق تنمية الجامعة الذي ينعكس بدوره على تحقيق التنمية فى مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، لذا لابد أن نستثمر الأفكار الخاصة بالشباب، وقد أوضح رئيس جامعة حلوان أن الهدف أن نصل ليكون هناك منتج صنع فى جامعة حلوان، وتوجيه ميزانيات الشراء فى الجامعة للتصنيع الذاتي.

وتحدث الدكتور أحمد أسامة معاون وزير الصناعة والتجارة عن القوانين الحاكمة والقواعد لتقديم مشروع فى بنك، وتوضيح دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة ووجود حلول خضراء والعمل على معايير بيئية .

وأوضح الدكتور أيهاب عيسوى أن الملتقي يهدف إلى التعريف بالحاضنات التكنولوجية وفرص تكوين الشركات الناشئة بجامعة حلوان، والتوعية بفكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، التعريف بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان، تشبيك العلاقات بين الطلاب من مختلف الكليات لتكوين فرق مختلفة لإقامة شركات ناشئة مستقبلية، بجانب دعوة الخريجين من مختلف الكليات للمشاركة في الحدث، فتح باب فرص العمل الخاص، خلق نظام بيني تفاعلي لريادة الأعمال، نقل خبرات أصحاب الشركات الناشئة إلى الطلاب.

وتحدثت كل من النائبة مارسيل سمير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عمارة أمين سر بوزارة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب سامي الزيات عضو تنسيق شباب الأحزاب، موضحين كيفية تحقيق التكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتى وهى تعد ضمن رؤية الجمهورية الجديدة وأحد أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت فعاليات الملتقى العديد من الجلسات بعنوان " من العلم إلي الأعمال" ، قصص نجاح رواد الأعمال، والحلسة الثانية تتناول فرص الأعمال المستدامة، والجلسة الثالثة بعنوان ريادة الأعمال المجتمعية وتمكين المرأة.

