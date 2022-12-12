رئيس جامعة القناة يعقد اجتماعه الأول باتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، الاجتماع الاول بأعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة المنتخب، بعد إعلان التشكيل.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنظيم الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة على أبنائه، ضرورة التمسك بطموحاتهم وبذل قصارى جهدهم للوصول إلى أهدافهم، مؤكدا لهم أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائكم بشكل مشرف من أجل ظهور جامعتكهم فى اجمل وابهى صورها

وأشار إلى أن طلاب الجامعة الأهلية لسنوات قادمة سوف يتذكرون جيدا انكم اول مجلس اتحاد طلاب منتخب بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، موضحا لهم ضرورة أن يحتذوا بمثل أعلى لهم يكون نبراسًا لهم في حياتهم الأكاديمية والعملية فيما بعد التخرج.

و طالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة وأن يكونوا على قدر الثقة و المسؤولية التى وضعها زملائهم فيهم للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم فى تطوير العملية التعليمية.

وتمنى رئيس الجامعة اندماج جميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية فى الحياة الجامعية، موضحا أنه ليس المقصود بالحياة الجامعية الجانب التعليمى فقط بل ضرورة الاندماج في الأنشطة الطلابية في جميع المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الثقافية أو العلمية او الجوالة أو المسرح

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن أعضاء الاتحاد أنهم أصبحوا حلقة وصل بين إدارة الجامعة و باقى زملائهم، متمنيا أن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية التى تصقل مواهبهم وتنمى شخصيتهم القادرة علي المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.