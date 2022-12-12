الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة القناة يعقد اجتماعه الأول باتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

عقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، الاجتماع الاول بأعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة المنتخب، بعد إعلان التشكيل.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنظيم الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة على أبنائه، ضرورة  التمسك بطموحاتهم وبذل قصارى جهدهم للوصول إلى أهدافهم، مؤكدا لهم أنهم قادة المستقبل ولابد من تمثيل زملائكم بشكل مشرف من أجل ظهور جامعتكهم فى اجمل وابهى صورها

وأشار إلى أن طلاب الجامعة الأهلية لسنوات قادمة سوف يتذكرون جيدا انكم اول مجلس اتحاد طلاب منتخب بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، موضحا لهم ضرورة أن يحتذوا بمثل أعلى لهم يكون نبراسًا لهم في حياتهم الأكاديمية والعملية فيما بعد التخرج.

و طالب رئيس الجامعة أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة وأن يكونوا على قدر الثقة و المسؤولية التى وضعها زملائهم فيهم للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم فى تطوير العملية التعليمية.

وتمنى رئيس الجامعة اندماج جميع طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية فى الحياة الجامعية، موضحا أنه ليس المقصود بالحياة الجامعية الجانب التعليمى فقط بل ضرورة الاندماج في الأنشطة الطلابية في جميع المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الثقافية أو العلمية او الجوالة أو المسرح

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن أعضاء الاتحاد أنهم أصبحوا حلقة وصل بين إدارة الجامعة و باقى زملائهم،  متمنيا أن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية التى تصقل مواهبهم وتنمى شخصيتهم القادرة علي المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

النطاق الجغرافى لطلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

صندوق النقد يطلق تحديثًا لقاعدة بيانات الديون العالمية 2022

علا غانم تستعد لتصوير أولى مشاهدها في «الحاج إكس لانس» خلال أيام

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية «اتحضر للأخضر» (صور)

رئيس جامعة القناة يعقد اجتماعه الأول باتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»