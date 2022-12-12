رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية «اتحضر للأخضر» (صور)

تابع محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، أعمال الأنشطة الطلابية للمبادرة الشبابية لزيادة الوعي بالمسؤولية المجتمعية بالبيئة والمناخ تحت عنوان “اتحضر للأخضر”.

حضر الفعاليات كل من أبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية المراقي وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي وإيهاب عباس مدير المبادرة وإبراهيم باغي مدير المحمية وإبراهيم مدني و جيري عبدالله ممثلي الإدارة التعليمية .

وشهد رئيس المجلس أعمال تشجير ودهانات الارصفة بمدخل المدينه حيث قام الطلبة بزراعة فسائل النخيل بمدخل المدينه وذلك ضمن نشاط المبادرة التي تهدف إلي التوعية المستمرة بأهمية الحفاظ علي البيئه وآثارها علي المناخ وكذا ترسيخ مبادئ الحفاظ علي البيئه لدي الطلبه والشباب وإشراكهم في المبادرة تحت إشراف مركز ومدينه سيوة والإدارة التعليميه بالتعاون مع جميعه أبناء سيوة ومحمية سيوة .

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

FB_IMG_1670851929408

FB_IMG_1670851920011