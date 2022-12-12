الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية «اتحضر للأخضر» (صور)

رئيس مدينة سيوة يتابع
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية

تابع محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الإثنين، أعمال الأنشطة الطلابية للمبادرة الشبابية لزيادة الوعي بالمسؤولية المجتمعية بالبيئة والمناخ تحت عنوان “اتحضر للأخضر”.

حضر الفعاليات كل من أبوبكر عبدالرحمن، رئيس قرية المراقي وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي  وإيهاب عباس مدير المبادرة وإبراهيم باغي مدير المحمية وإبراهيم مدني و جيري عبدالله ممثلي الإدارة التعليمية . 

وشهد رئيس المجلس أعمال تشجير ودهانات الارصفة بمدخل المدينه حيث قام الطلبة  بزراعة فسائل النخيل بمدخل المدينه وذلك ضمن نشاط المبادرة التي تهدف إلي التوعية المستمرة بأهمية الحفاظ علي البيئه وآثارها علي المناخ وكذا ترسيخ مبادئ الحفاظ علي البيئه لدي الطلبه والشباب وإشراكهم في المبادرة تحت إشراف مركز ومدينه سيوة والإدارة التعليميه بالتعاون مع جميعه أبناء سيوة ومحمية سيوة . 

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال المبادرة الشبابية
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اتحضر للأخضر أهمية الحفاظ على البيئة الأنشطة الطلابية البيئة والمناخ رئيس مركز ومدينة سيوة مدينة سيوة

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