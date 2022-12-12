الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السيسى» يؤكد حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية فى جميع المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كريستال هيدمان، المدير التنفيذي لمجموعة "اورنج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة "اورنج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذي لأورانج للشرق الأوسط وإفريقيا.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول «استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة (اورنج) العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».


وقد رحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة "اورنج" العالمية إلى مصر، موضحا حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة "اورنج" العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر.

تذليل أى عقبات


من جانبها، أعربت المدير التنفيذي لمجموعة "اورنج" العالمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، متوجهة بالشكر لتذليل أي عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر، بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، مؤكدة أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "اورنج" على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها، خاصةً من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة، لاسيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "اورنج" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصة في ظل الفرص الضخمة التي توفرها السوق المصرية، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.

الموقف التنفيذى للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات


على جانب آخر؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقد اطلع الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلاً عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لاسيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإلكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات. 

 

وقد وجه السيسي بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أورانج الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أورانج مصر جيروم هينيك جهود التعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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