إزالة أكثر من 21 مليونا.. «لينكد إن» تواجه غزو الحسابات المزيفة

اذاعت القناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقرير عن منصة "لينكد إن" الحسابات المزيفة والوهمية، التي يسعى أصحابها إلى اختراق حسابات المستخدمين.

وأعلنت المنصة المسؤولة عن الوظائف الاحترافية، أوضح أنها لم تسلم من الحسابات المزيفة كغيرها من المنصات مثل "تويتر" و"فيسبوك"، فمنذ بداية شهر يناير وحتى نهاية يونيو 2022، اكتشفت المنصة أكثر من 21 مليون حساب مزيف وحذفتها من المنصة خلال 7 أشهر فقط.

وتسعى "لينكد إن" إلي زيادة قدرتها على اكتشاف الحسابات المزيفة، بالإضافة إلى توفير أدوات للتأكد من ممارسة الحسابات التجارية، ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن لمستخدمي المنصة اتباعها لحماية حساباتهم.

وطرحت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت مميزات جديدة، لمساعدة المستخدمين لتحديد ما إذا كان الحساب مزيفًا أم حقيقيًا.

خبير تكنولوجيا المعلومات أشرف العمايرة، قال فى حديثه لـ"صباح جديد"، إن السبب وراء إنشاء بعض الأشخاص حسابات على منصة "لينكد إن" هدفه التسويق أو خداع للمستخدمين من أجل الحصول على مبالغ، وأوضح "العمايرة" أن الحسابات المزيفة يتم كشفها بسهولة عن طريق وعى المستخدم، فغالبًا لا تنشر بشكل مستمر.