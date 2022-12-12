حضور ابنته كنزى.. عمرو دياب يُشعل حفل ليلة «ميدل بيست الدوحة» (صور)

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست" في الدوحة بدولة قطر، قدم خلاله عددًا من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور.

واستهل الهضبة حفله بأغنية "يا أنا يالأ"، ثم غنى "دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك".

وحرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة والدها وحضور الحفل في الكواليس، وتفاعلت مع أغاني والدها طول الحفل.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب هو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر منصة "أنغامي" منذ إطلاقها.