«كيف يبدو الطفح الجلدي لجدري القرود؟».. دراسات حديثة توضح

أوصت دراسات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بالتماس الرعاية الطبية فورًا في حال الإصابة بطفح جلدي جديد غير مبرر أو آفات في أي جزء من الجسم، مُشددًة على ضرورة استشارة الطبيب تحسبًا للإصابة بجدرى القرود.

ورصد موقع "aad"، أبرز المعلومات حول أعراض الإصابة بجدري القرود وكيفية التعامل معها، نرصدها لكم في السطور التالية..

ما هو جدرى القرود؟

جدرى القرود مرض معد يسببه فيروس، وكان هذا الفيروس يصيب البشر منذ عام 1970، وخاصة في إفريقيا، حيث تفشى المرض.

في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الآن، كان تفشي جدري القرود نادرًا.

ما هي علامات وأعراض مرض جدري القرود؟

ووفقًا لدراسات أعدت حديثًا حول المرض، فإن أعراض الإصابة تبدأ بحمى وغالبًا ما تكون أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وتبع ذلك طفح جلدي.

ويبدأ الطفح الجلدي عادةً على الوجه وينتشر في مناطق كثيرة من الجسم، وعادة ما يكون لدى الناس ما بين 10 و 150 نتوءًا شبيهًا بالجدري على جلدهم، وطور بعض الناس أكثر من 200 نتوء.

"هذه المرة، يبدو جدري القرود مختلفًا"، هذا ما قالته أخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة إشتر فريمان، مدير مساعد في مركز الصحة العالمية بمستشفى ماساتشوستس العام، وعضو فرقة عمل جدري القردة التابعة للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

كيف يبدو الطفح الجلدي لجدري القرود؟

وتقول “فريمان”: " نرى أن الطفح الجلدي قد يبدأ في الفخذ أو المنطقة التناسلية أو حول فتحة الشرج، وأحيانًا يبقى في المكان الذي بدأ فيه بدلاً من الانتشار".

وتابعت:"قد يكون لدى الأشخاص نتوء واحد أو نتوءان فقط على جلدهم، ويمكن أن تبدو هذه النتوءات مثل نفطة أو نتوء مملوء بالصديد أو قرحة مفتوحة"، وأكدت أنه حتى مع وجود بعض النتوءات، يمكن أن يكون الطفح الجلدي مؤلمًا، ويسعى بعض الأشخاص للحصول على علاج طبي للطفح الجلدي المؤلم.

كيف يعرف أطباء الجلد أن جدري القرود يسبب طفح جلدي؟

وأضافت: “الطفح الجلدي لجدري القرود يمكن الخلط بينه وبين جدري الماء، أو القوباء المنطقية، أو الهربس، إلا أن هناك اختلافات بين هذه الطفح الجلدي، من خلال النظر إلى النمط الموجود على الجلد ومكان ظهور الطفح الجلدي، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية المعتمد من البورد تضييق نطاق المرض الذي يسبب الطفح الجلدي”.

إذا كان جدري القرود هو السبب المحتمل، فسيقوم طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك بمسح الطفح الجلدي وإرسال المسحة إلى المختبر، وفي المختبر سيتم إجراء اختبار يعرف باسم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، وستشير نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل إلى ما إذا كانت المسحة تحتوي على فيروس جدري القرود.

كم من الوقت يستمر جدرى القرود؟

يصاب معظم الناس بجدري القرود لمدة 2 إلى 4 أسابيع، وهذا هو مقدار الوقت الذي يستغرقه المرض ليأخذ مجراه، وحتى تختفي النتوءات، يكون الشخص المصاب بجدري القرود معديًا ويمكن أن ينشر الفيروس للآخرين.

كيف تتعامل مع أعراض جدري القرود؟

ووفقًا لـ"فريمان" فإنه ليس كل طفح جلدي جديد هو جدري القرود، ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجدري القرود، فمن المهم أن ترى طبيبك بسرعة، قد يتم تشخيص المرضى الذين يتأخرون في الحصول على الرعاية الطبية لاحقًا عندما تتوفر خيارات علاج أقل. الانتظار أيضًا يعني أنه يمكنك تعريض المزيد من الأشخاص للفيروس، لذلك قد تصاب الأسرة والآخرون بجدرى القرود.