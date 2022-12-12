الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة حلوان تشارك فى بطولة الجامعات للسباحة والزعانف

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان بطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ50 المقامة بجامعة القاهرة، وتأتي مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

وفاز طلاب جامعة حلوان بـ3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات برونزية حيث جاءت النتيجة كالتالي:

فاز الطالب سيف احمد عبد المنعم بالميدالية الذهبية فى سباق 50 متر حر، كما وحصل الطالب محمد محمود محمد على ميداليتين  برونزية في سباق 1500 متر و400 متر حرة.
وجاءت نتيجة الزعانف طلبه كتالى حصل الطالب مروان ابراهيم عسكر لسباقى 200 متر و400 متر مزدوج  على ميدالتى ذهبية ومركز اول،  الطالب أحمد حسين عباس حصل على ميدالية برونزية والمركز الثالث فى سباق 400 متر مونو كما حصل فريق التتابع 4 *100 مختلط على المركز والميدالية البرونزية وهم الطالب مروان ابراهيم عسكر وأحمد حسين عباس ومريم جلال سعيد وسجل هشام 
وفازوا بالمركز اول تتابع ٤*100 للطالبات كل من  كنزي احمد علي، يارا ياسر يحيى،  نجاة محمد عمر، لوجين يوسف أحمد.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة للطلاب لما قدموه من آداء قوي ومتميز خلال مشاركتهم فىبطولة الجامعات للسباحة والزعانف ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى فى دورتها الـ 50  المقامة بجامعة القاهرة مُتمنياً للجامعة وطلابها مزيد من التميز وحصد البطولات مُثمناً جهود القائمين على الأنشطة الطلابية بالجامعة لإعداد طلاب متميزين للمشاركة فى كافة المحافل والبطولات.

وأفاد رئيس جامعة حلوان  أن هذه البطولات والمشاركات تتيح للطلاب التواصل مع زملائهم من الجامعات الأخرى في ظل اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الطلابية والتي تعد عنصر رئيسي من عناصر العمل الجماعي وبناء شخصية الطالب الجامعى.

الإدارة العامة لرعاية الشباب البرونزي التالي الطالب الجامعى الميدالية الذهبية الميدالية البرونزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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