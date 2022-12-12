الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المنشاوي» يكشف كواليس الاحتفال بـ47 عامًا على إنشاء متحف الأقصر

متحف الأقصر للفن
متحف الأقصر للفن المصري القديم

أوضح الدكتور علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم، كواليس الاحتفال بمرور 47 عاماً على إنشاء متحف الأقصر.

وأكد “المنشاوي” خلال حواره عبر  مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية، اليوم الإثنين، أن الاحتفال بإنشاء المتحف الذي جرى تدشينه بالتعاون مع البعثة الإسبانية، مضيفًا أنه تم البدء في إطلاق مجموعة من ورش العمل مثل تعليم الطلاب كيفية الرسم على الزجاج وإعداد المعارض الخاصة بالصور مثل..

  1. معرض خاص بصور الملك توت عنخ آمون.
  2. معرض خاص بلوحات الملك توت عنخ آمون.
  3. معرض مؤقت لمجموعة من القطع المقلدة من إبداع طلاب الأقصر عن الملك توت عنخ آمون.

وأكد أن المتحف ينظم ورشة عمل عن تاريخ متحف الأقصر للفن المصري القديم منذ بدايته عام 1975 ومسيرة المتحف، ووصلنا إلى ما يقارب من 3500 قطعة أثرية معروضة و3500 قطعة أثرية جرى تخزينها، ونسعى لاقتناء أكبر عدد من القطع الأثرية.

وأشار إلى أن المتحف يبدأ في الترحيب بالضيوف واصطحابهم في جولات كثيرة في المتحف، بالإضافة إلى كلمة مدير البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربي وهو شريك الاحتفال معنا وسنعرض الآثار التي اكتشفتها في مصر، ونقوم بتنظيم ورشة عمل للمشاركين في البعثة الإسبانية.

إنشاء متحف الأقصر متحف الأقصر الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

«السيسى» يؤكد حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية فى جميع المجالات

16 فبراير.. الحكم على 3 متهمين بفض اعتصام النهضة

حضور ابنته كنزى.. عمرو دياب يُشعل حفل ليلة «ميدل بيست الدوحة» (صور)

الرئيس السيسى يستعرض مع وزير الخارجية تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عضو «رجال الأعمال»: بيع الوحدات قصير الآجل أفضل دعم للمطورين العقاريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

نتنياهو يلمح إلى السلام بـ«اتفاقيات إبراهيمية»

استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم «جنين»