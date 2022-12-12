«المنشاوي» يكشف كواليس الاحتفال بـ47 عامًا على إنشاء متحف الأقصر

أوضح الدكتور علاء المنشاوي، مدير متحف الأقصر للفن المصري القديم، كواليس الاحتفال بمرور 47 عاماً على إنشاء متحف الأقصر.

وأكد “المنشاوي” خلال حواره عبر مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية، اليوم الإثنين، أن الاحتفال بإنشاء المتحف الذي جرى تدشينه بالتعاون مع البعثة الإسبانية، مضيفًا أنه تم البدء في إطلاق مجموعة من ورش العمل مثل تعليم الطلاب كيفية الرسم على الزجاج وإعداد المعارض الخاصة بالصور مثل..

معرض خاص بصور الملك توت عنخ آمون. معرض خاص بلوحات الملك توت عنخ آمون. معرض مؤقت لمجموعة من القطع المقلدة من إبداع طلاب الأقصر عن الملك توت عنخ آمون.

وأكد أن المتحف ينظم ورشة عمل عن تاريخ متحف الأقصر للفن المصري القديم منذ بدايته عام 1975 ومسيرة المتحف، ووصلنا إلى ما يقارب من 3500 قطعة أثرية معروضة و3500 قطعة أثرية جرى تخزينها، ونسعى لاقتناء أكبر عدد من القطع الأثرية.

وأشار إلى أن المتحف يبدأ في الترحيب بالضيوف واصطحابهم في جولات كثيرة في المتحف، بالإضافة إلى كلمة مدير البعثة الإسبانية العاملة في البر الغربي وهو شريك الاحتفال معنا وسنعرض الآثار التي اكتشفتها في مصر، ونقوم بتنظيم ورشة عمل للمشاركين في البعثة الإسبانية.