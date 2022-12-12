الأربعاء.. الأعلى للثقافة يستضيف محاضرة عن «المتاحف المصرية والرؤى الجديدة»

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، محاضرة بعنوان "المتاحف المصرية والرؤى الجديدة"، والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار ومقررتها الدكتورة علا العجيزي، وذلك في تمام الثانية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022؛ بقاعة المجلس.

من المقرر أن تدير المحاضرة الدكتورة علا العجيزى مقررة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، ويشارك بها كل من د. الطيب عباس - مديرالمتحف الكبير ويتحدث عن "المتحف الكبير"، د. منى حجاج - أستاذ اليونانى الروماني بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية تتحدث عن "المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية فى ثوبه الجديد"، صباح عبد الرازق مديرة المتحف المصرى بالتحرير، تتحدث عن "تطوير المتحف المصرى".

فضلا عن الدكتور جمال عبد الرحيم - أستاذ الآثار والفنون الإسلامية – جامعة القاهرة ليتحدث عن "متحف الفن الإسلامى تاريخ وفن، ود. مارى ميساك - أستاذة بكلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان وتتحدث عن "المتحف القبطى الآثار القبطية فى العالم"، د. جمال شقرة - أستاذ التريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية جامعة عين شمس ويتحدث عن "تاريخ تطوير متحف قيادة الثورة"، واللواء مصطفى الشريف يتحدث عن "متحف قيادة الثورة"؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما يعاد بث المحاضرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

كما يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "الانتحال والملكية الفكرية في الفن التطبيقي"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها الدكتور حسام لطفي بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة ومقررها الدكتورة سهير عثمان، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، بقاعة المجلس.

يدير ويعقب عليها الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق جامعة بنى سويف، ويشارك في الندوة كل من د. حلمي الشنواني نقيب مصممي الفنون التطبيقية، د. محمد العربي أستاذ الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، د. محمد عبد الفتاح خبير الملكية الفكرية في العلامات التجارية، ود. ياسر جاد عميد معهد الملكية الفكرية - جامعة حلوان؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.