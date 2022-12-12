الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب السجائر.. مسجل خطر يعذب ابن شقيقه حتى الموت فى إمبابة

ارشيفية
ارشيفية

أنهى مسجل خطر حياة ابن شقيقه وشرع في قتل الآخر؛ بعدما انهال عليهما بالضرب بسبب "شرب السجائر" في إمبابة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من مستشفى التحرير بوصول الطفل "محمود. أ"، 5 سنوات، مقيم بدائرة القسم «متوفى» بصحبة والده، 36 سنة، والسابق اتهامه في 8 قضايا «مخدرات، سلاح أبيض، ضرب»، وعاطل، 27 سنة ،«عم المتوفى»، والسابق اتهامه في 4 قضايا.

على الفور، انتقل العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، والمقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وبمناظرة جثة الطفل المتوفى، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وبسؤال والده قرر أنه عقب عودته من العمل فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بتدخين السجائر، وقام بمعاتبة شقيقه وفك قيودهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل وعقب مرور ساعة تلقى اتصالًا من شقيقه، قرر أن نجله المتوفى في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي.

وبسؤال شقيق المتوفى «أدهم»، 6 سنوات، مقيم بذات العنوان، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، قرر قيام عمه بتقييدهما والتعدي عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بالتدخين، وقام بالإمساك برأسيهما وضربهما بعضهما البعض، وبعد ذلك قام شقيقه بالتقيؤ أكثر من مرة وتوفى، وتم إلقاء القبض على المتهم عم المتوفى، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مسجل خطر ابن شقيقه شرب السجائر إمبابة طفل الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

علاقة غير شرعية بأسيوط تنهى حياة مواطن والجنايات تعاقب المتهم بالسجن المشدد

بسبب السجائر.. مسجل خطر يعذب ابن شقيقه حتى الموت فى إمبابة

مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي

اليوم.. الحكم في استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات

التحقيق مع «أبو كيان» لاتهامه بالاتجار في المخدرات أونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية