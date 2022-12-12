بسبب السجائر.. مسجل خطر يعذب ابن شقيقه حتى الموت فى إمبابة

أنهى مسجل خطر حياة ابن شقيقه وشرع في قتل الآخر؛ بعدما انهال عليهما بالضرب بسبب "شرب السجائر" في إمبابة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من مستشفى التحرير بوصول الطفل "محمود. أ"، 5 سنوات، مقيم بدائرة القسم «متوفى» بصحبة والده، 36 سنة، والسابق اتهامه في 8 قضايا «مخدرات، سلاح أبيض، ضرب»، وعاطل، 27 سنة ،«عم المتوفى»، والسابق اتهامه في 4 قضايا.

على الفور، انتقل العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، والمقدم مؤمن فرج، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وبمناظرة جثة الطفل المتوفى، تبين وجود آثار سحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، وبسؤال والده قرر أنه عقب عودته من العمل فوجئ بقيام شقيقه بتوثيق طفليه وتعديه عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بتدخين السجائر، وقام بمعاتبة شقيقه وفك قيودهما، ثم عاد مرة أخرى إلى العمل وعقب مرور ساعة تلقى اتصالًا من شقيقه، قرر أن نجله المتوفى في حالة إعياء شديد وفاقد للوعي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي.

وبسؤال شقيق المتوفى «أدهم»، 6 سنوات، مقيم بذات العنوان، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، قرر قيام عمه بتقييدهما والتعدي عليهما بالضرب نتيجة قيامهما بالتدخين، وقام بالإمساك برأسيهما وضربهما بعضهما البعض، وبعد ذلك قام شقيقه بالتقيؤ أكثر من مرة وتوفى، وتم إلقاء القبض على المتهم عم المتوفى، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.