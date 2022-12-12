الإثنين 12 ديسمبر 2022
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سياسي

برلماني: إنجاز طريق سيوة مطروح يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة

النائب صالح سلطان
النائب صالح سلطان

أكد النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبرى لإنجاز مشروع الطريق بين سيوة ومرسى مطروح، والذى يأتى ضمن المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد بصفة عامة وعلى مستوى محافظة مطروح بصفة خاصة.

وأشاد "سلطان" فى بيان له اليوم، بجهود 6 شركات كبيرة تعمل فى القطاعات الأولى لطريق سيوة مرسى مطروح الخرسانى وباستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه.

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وأكد عضو مجلس النواب، أهمية استمرار العمل فى 4 قطاعات فى وقت واحد بطول 200 كم  من واحة سيوة وحتى الكيلو 200 تجاه مطروح من خلال 6 شركات وبطاقة أكثر من 1000 مهندس وفني وعامل وسائق من مختلف التخصصات وأكثر من 100 معدة ومركبة بالإضافة إلى 6 خلاطات مركزية للخرسانه و3 فنشر للرصف الخرسانى و2 كسارة على الطريق و700 طن من المواد الخام يوميا وبسرعة تصميمية 120 كم فى الساعة وأقصى حمولات طبقا للكود المصرى وتحت إشراف جهاز التعمير المركزى.

وأكد النائب صالح سلطان أن إنجاز طريق سيوة مرسى مطروح الخرسانى والذى يبلغ طوله 306 كيلو مترات وبإجمالى استثمارات تقدر بـ3.7 مليار جنيه سيحقق التنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار السياحى داخل واحة سيوة باعتبارها من أهم المناطق السياحية بصفة عامة وفى مجال السياحة العلاجية بصفة خاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ أكبر طريق خرساني، هو الأول من نوعه بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بتكنولوجيا الرصف الخرساني الحديثة، حيث تم تقسيم الطريق لـ 6 قطاعات، بدأ العمل في القطاع الأول وصب مسافة أكثر من 12 كيلومتر حتى الآن، ويجري العمل لاستكمال القطاع الأول، بالتزامن مع التجهيز وبدء العمل في القطاع الثاني.

ويهدف المشروع لازدواج طريق سيوة- مرسى مطروح، بطول 310 كيلومترات، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات جنيه، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.

100 مليار دولار صادرات الاستثمار السياحي اقتصادية النواب المشروعات تكليفات الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مجال السياحة محافظة مطروح تنفيذ مشروع ازدواج طريق سيوة - مطروح

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