برلماني: تكليفات الرئيس السيسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل تضمن وصول الخدمة للملايين

قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، إن اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يرجع إلى اعتبار ذلك، ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة.

ونوه سمير، في تصريح صحفي له اليوم، باستعراض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخرا النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي، وكذلك نتائج الدراسة الإكتوارية، في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، قائلا إن الدولة تواصل خطواتها في منظومة التأمين الصحي الشامل وبتوجيهات الرئيس السيسي، حتى تصل خدمة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين ويستفيد منها الجميع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوجيهات الرئيس السيسي، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً في المحافظات المختلفة المستهدف دخولها في تطبيق المنظومة، والتي تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم في تغيير المنظومة الصحية في مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة.

واختتم النائب سيد سمير، بالتأكيد على أن الجهد الرسمي الذي تقوم به الدولة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع فيها، تكشف الاهتمام الكبير بقطاع الصحة من جانب الرئيس السيسي، والحرص على تطويره وتغطية خدماته لمصلحة عشرات الملايين من المصريين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة بصدد تنفيذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تشمل منظومة التأمين الصحي الشامل جميع المحافظات، مؤكدًا أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمع السويس الطبي صرح متكامل لتقديم الخدمات المواطنين، مضيفًا: “نعمل على ديمومة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توفير الموارد المالية”، مؤكدًا أن الدولة قامت بنقلة كبيرة لتيسير تقديم الخدمات للمواطن.