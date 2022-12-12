الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة تواصل إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

شلل الأطفال
شلل الأطفال

تواصل وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى انطلقت أمس وتستمر حتى الخميس 14 ديسمبر، حيث تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان ، وذلك للمصريين وغير الأجانب على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 16 مليون طفل.

وأكد "عبدالغفار" على أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنويًا للحفاظ على مصر خالية من المرض، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006، وعلى الرغم من ذلك، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية، لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن التطعيم سيتم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأضاف "قنديل" أن الحملة يشارك بها حوالي 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم، وتم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد، مشيرًا إلى متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.

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