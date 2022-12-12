الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات

أحمد بسام زكي
أحمد بسام زكي

 تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، في استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن، وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، عن أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها باتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسات استئناف أحمد بسام زكي 3 سنوات التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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