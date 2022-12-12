الإثنين 12 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: توقعات بمزيد من الانكماش للاقتصاد البريطاني في 2023

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن هناك مخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني بعد تسجيل قطاع التصنيع انكماشا بنحو 4٪ هذا العام، وتوقعات بمزيد من الانكماش في عام 2023.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى تزايد المخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني، حيث شكلت زيادة تكاليف المواد الخام ، وتراجع طلب المستهلكين ، ونقص الموظفين ، وارتفاع تكاليف الاقتراض مجتمعة العاصفة المثالية لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة.

وأظهرت الدراسة أن الاستثمار في القطاع أصبح "سلبيا" لأول مرة منذ ما يقرب من عامين.

ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يكون قطاع التصنيع أصغر بنسبة 7 ٪ بحلول نهاية العام المقبل، وعلى الرغم من أن مؤلفي التقرير شددوا على أن الانخفاض بنسبة 4 ٪ لهذا العام يتعلق بعام 2021 القوي، الذي شهد انتعاشًا وبائيًا.

وجاءت هذه الأرقام الرهيبة في الوقت الذي يدرس فيه صناع السياسة في بنك إنجلترا ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس الماضي.

قالت شركة أديداس الشركات الكبري في المملكة إنها تقوم باستمرار بمراجعة توقعاتها لنمو التصنيع في عام 2022 من 3٪ في مارس إلى 1.7٪ في يوليو ، ثم 0.6٪ في سبتمبر والآن ، بانكماش بنسبة -4.4٪ ، مما يسلط الضوء على مدى ضعف الظروف. .

وبالإضافة إلى خفض توقعاتها للتصنيع ، تتوقع Make UK نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4٪ هذا العام ولكن انكماش بنسبة 0.9٪ العام المقبل. تم مسح أكثر من 330 شركة كجزء من التقرير.

وفي نوفمبر ، قالت غرفة التجارة البريطانية إن التصنيع انخفض بنسبة 2.3٪ ليسجل أسوأ أداء على مدى ثلاثة أشهر منذ الثمانينيات.

قال ستيفن بيبسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Make UK: "ببساطة لا توجد توقعات للسكر للعام المقبل وربما بعده ، وتخاطر المملكة المتحدة بالسير أثناء النوم إلى قبول أن النمو القليل أو معدوم هو القاعدة، وتحتاج الحكومة إلى العمل مع الصناعة على سبيل الاستعجال لتقديم استراتيجية صناعية طويلة الأجل لها نمو على المستويين الوطني والإقليمي في صميمها".

ودعا بيبسون الوزراء إلى المساعدة في تخفيف النقص في العمالة من خلال التخفيف المؤقت لنظام الهجرة ، وتوسيع الإعفاء الضريبي للتدريب المرتبط بالعمل، كما يريد إعادة التفكير في القرارات الأخيرة بشأن الإعفاء الضريبي للبحث والتطوير للشركات الصغيرة "لضمان عدم ردع الشركات المصنعة عن الاستثمار في الابتكارات الهامة".

حذر ريتشارد أوستن ، الرئيس الوطني للتصنيع في BDO، من أن هناك القليل من الوضوح حول كيفية تخطيط الحكومة الجديدة لبناء البيئة المناسبة على المدى الطويل التي يمكن للقطاع أن يخطط فيها بفعالية.

الاقتصاد البريطاني التجارة البريطانية الجارديان البريطانية الجارديان الشركات المصنعة الشركات الكبرى

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وائل لطفي

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