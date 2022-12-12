الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آراب نيوز: المواقع التاريخية والثقافية فى مصر مناطق جذب شهيرة للسياح

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت صحيفة آراب نيوز، إن المواقع التاريخية والثقافية في مصر مناطق جذب شهيرة للسياح الروس الذين لا يزالون يشكلون جزءًا مهمًا من صناعة السياحة.

 

قالت الصحيفة في تقرير لها إن  المواقع التاريخية والثقافية في مصر مناطق جذب شهيرة للزوار الروس، لكن رؤساء السياحة المصريين يأملون في الترويج لوجهات أخرى أيضًا في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

 

واضافت الصحيفة، في أكتوبر الناضي استأنفت شركة الطيران الروسية إيروفلوت خدماتها من موسكو إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ، بعد أن علقت الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر في 8 مارس بسبب ما وصفته بـ "الظروف غير المواتية" نتيجة الصراع المستمر في أوكرانيا. 

 

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن مصر شهدت هذا العام زيادة بنسبة 30 في المائة في عدد الزوار، وأشار إلى أن الحكومة تعمل مع القطاع الخاص لإعادة أعداد السياح إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا والوصول إلى هدف عائدات السياحة البالغ 30 مليار دولار بحلول عام 2025.

 

وزار حوالي 125 ألف سائح روسي مصر خلال الأسبوعين الأولين من هذا العام وسافر أكثر من 700 ألف سائح هناك في عام 2021.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفع إجمالي عدد السائحين الذين يزورون مصر بنسبة 85.4 في المائة إلى 4.9 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري ، مقارنة بـ 2.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من عام 2021.

 

بلغ عدد السائحين من جميع البلدان 8 ملايين في عام 2021 ، ارتفاعا من 3.7 مليون في عام 2020 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 117.5 في المائة.

 

أظهرت الأرقام أن دول أوروبا الشرقية استحوذت على 50.6 في المائة من أعمال السياحة في مصر العام الماضي ، تليها منطقة الشرق الأوسط بنسبة 18.9 في المائة، وأوروبا الغربية بنسبة 16.4 في المائة ، وأفريقيا بنسبة 7.1 في المائة.

الجهاز المركزي الجهاز المركزى للتعبئة الرحلات الجوية الطيران الروسية الطيران الروسي

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وائل لطفي

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