«قبرص ميل»: مصر تلعب دورا ذا قيمة فى ضمان استقرار شرق البحر المتوسط

قالت صحيفة "قبرص ميل"، إن مصر تلعب دورا ذا قيمة في ضمان استقرار شرق البحر المتوسط، ومنخرطة بشكل كبير في الجهود المبذولة لتأمين السلام والأمن الإقليميين من خلال الحفاظ على مبادئ القانون الدولي.

وقالت الصحيفة في مقال نشرته للدبلوماسي والسفير القبرصي السابق أندريستينوس بابادوبولوس، إن قبرص ستكسب الكثير من تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

وقال السفير بابادوبولوس، إن العلاقات بين البلدين طويلة وممتدة، حيث إن البلدين طورا شبكة تعاون في مجموعة متنوعة من المجالات.

أولاً وقبل كل شيء تأتي الطاقة التي عملت كمحفز، والتي اكتسبت حقول الغاز المكتشفة حديثًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية مؤخرًا أهمية كبيرة ، في ضوء عواقب الحرب في أوكرانيا ، التي كان على أوروبا مواجهتها. لذلك ، من الضروري ربط إمكانات الطاقة القبرصية بإمكانيات مصر قبل إعادة تصديرها إلى أوروبا. إنه لبشارة جيدة أنه تم توقيع اتفاقية بين قبرص ومصر لربط "أفروديت" ، أكبر حقل للغاز في قبرص ، بمحطات التسييل المصرية.

وعلاوة على ذلك فإن توقيع مذكرة التفاهم بين قبرص ومصر واليونان لمشروع توصيل الكهرباء يحمل إمكانات كبيرة لتوصيل شبكات الكهرباء ليس فقط للأطراف الثلاثة الموقعة، ولكن أيضًا لكلتا القارتين معًا ، وبالتالي تنويع مزيج الطاقة ، وتعزيز الطاقة في أوروبا استقلال.

وأضاف الكاتب في مقاله، من المفيد للغاية أيضًا حقيقة أنه في عام 2019 دخلت مصر في شراكة مع دول المنطقة (قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين) منتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) ومقره في القاهرة، ويجمع هذا المنتدى حكومات القطاع الخاص والمؤسسات المالية لمناقشة تشكيل سوق غاز إقليمي تنافسي.

وأعطت المشاكل العاجلة الناجمة عن تغير المناخ فرصة أخرى للتعاون بين قبرص ومصر بهدف الارتقاء بأولوياتهما الوطنية إلى المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أنه خلال COP27، ترأس رئيسا قبرص ومصر القمة لتقديم مبادرة تغير المناخ في شرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط بقيادة قبرص، ولا يمكن تنفيذ توصياتها إلا من خلال التعاون.

وتابع: "لاستكمال صورة التعاون بين البلدين ، يجب الإشارة إلى التعاون في مجال الدفاع ، من خلال المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة ، على المستوى الثنائي وكذلك على المستوى الثلاثي ، وتبادل الزيارات العسكرية رفيعة المستوى و توقيع اتفاقيات التعاون.

وأضاف أن هناك إمكانات عالية للتعاون الاقتصادي ، على أساس وجود مجموعة واسعة من الإمكانيات في مجالات التجارة والاستثمار.