الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيداع مستريح السيارات بالبحيرة مستشفى الأمراض العقلية

مستشفى الأمراض العقلية
مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنح الدلنجات بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار عبدالحليم بكر، وعضوية المستشارين، محمود الشيخ، ومحمد زايد، أمانة سر أحمد فوزى مرسى، إيداع المتهم "ع. ز" موظف، والمتهم بالنصب على عدد من أصحاب معارض السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات والمراكز المجاورة، إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا،  لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت عددًا من البلاغات من أصحاب معارض السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات والمراكز المجاورة، تفيد بقيام موظف بالنصب عليهم، وقيامه بالاستيلاء على عدد من السيارات، مقابل التوقيع على الايصالات ثم قيامه ببيع تلك السيارت والاستيلاء على الأموال الخاصه بها، وعدم قيامة بسداد قيمة تلك السيارت لأصحاب المعارض، وقام بتكرار نفس الواقعة مع عدد كبير من أصحاب المعارض والاستيلاء على تلك الأموال.

وعلى الفور تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهم، وباشرت نيابة الدلنجات برئاسة المستشار إسلام حازم التحقيقات، وتم إحالته إلى محكمة الجنح، وتم الحكم عليه في عدة قضايا، وقام المتهم باستىناف الحكم أمام محكمة جنح الدلنجات، ودفع الدفاع الحاضر مع المتهم بعدم سلامه القوى العقلية للمتهم، وعليه قامت المحكمة بإيداع المتهم إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا للكشف على مدى سلامة قواه العقلية، مع إعداد تقرير للمحكمة بذالك.

أصحاب معارض السيارات أحمد فوزي الطريق الزراعي العرض على النيابة إيتاي البارود انقلاب سيارة ميكروباص

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